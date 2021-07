Leia Também Lugar ao lado de Bezos na nave espacial custou 23 milhões de euros O INE, o Instituto Nacional de Estatística, revela a estimativa rápida do transporte aéreo, durante o mês de maio. Em abril deste ano, o transporte aéreo continuava a registar um tráfego ainda muito distante dos valores pré-pandemia, com 739,4 mil passageiros a passar pelos aeroportos nacionais, menos 86% face a 2019. O INE estabeleceu a comparação entre os meses de abril de 2019 e 2021, já que abril de 2020 foi o mês principal do primeiro confinamento. O INE divulga também hoje as taxas de juro implícitas no crédito à habitação no mês de junho.