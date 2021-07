Bilionário britânico Richard Branson vai ao espaço já na próxima semana

Leia Também Regulador da aviação dá luz verde à Virgin Galactic para levar passageiros ao espaço

Leia Também Jeff Bezos vai ao espaço no primeiro voo da Blue Origin

Leia Também Lugar ao lado de Bezos na nave espacial custou 23 milhões de euros

Na semana passada, a norte-americana Space Perspective, sediada na Florida, referiu que está também a planear levar turistas a um ambiente espacial - proporcionando o 'overview effect', experienciado pelos astronautas quando veem a Terra do espaço - numa espécie de balão de ar quente de última geração . Em vez de ar aquecido, é hidrogénio que o faz levitar. Os bilhetes devem custar cerca de 125.000 dólares por pessoa.

O bilionário Richard Branson pretende ir já em 11 de julho para o espaço a bordo da nave da empresa Virgin Galactic, fundada pelo britânico, anunciou na quinta-feira a empresa.A acontecer, Branson vai antecipar-se ao fundador da Amazon, Jeff Bezos, que anunciou que vai para o espaço a 20 de julho a bordo de um foguetão da própria empresa, a Blue Origin.Os dois empresários criaram empresas posicionadas no setor do turismo espacial, com voos suborbitais curtos."A janela para o próximo voo de teste do (navio) SpaceShipTwo Unity abre-se em 11 de julho, sujeito a verificações meteorológicas e técnicas", indicou a Virgin Galactic, em comunicado.Richard Branson "vai avaliar a experiência do astronauta privado e passará pela mesma formação, preparação e voo dos futuros astronautas da Virgem Galáctica. A companhia vai usar o 'feedback' sobre a formação e experiência de voo para melhorar a viagem para todos os futuros clientes astronautas", acrescentou.O voo será também transmitido em direto pela primeira vez pela companhia.Dois pilotos estarão a bordo do avião de transporte, e quatro pessoas, incluindo Richard Branson, na nave chamada Unidade VSS."Acredito verdadeiramente que o espaço pertence a todos nós", afirmou o bilionário citado no comunicado."Depois de 16 anos de investigação, engenharia e testes, a Virgin Galactic está na vanguarda de uma nova indústria espacial comercial, uma indústria que deve abrir espaço para a humanidade", concluiu.Depois deste, estão previstos mais dois testes antes do início dos voos comerciais regulares em 2022, indicou a Virgin Galactic.