Marina de Vilamoura volta a ser eleita como a melhor marina portuguesa

A marina de Vilamoura voltou a ser eleita como "melhor marina portuguesa" em 2021. É a 11.º vez que a marina mais antiga de Portugal – inaugurada em 1974 – arrecada o prémio atribuído pela Publituris Portugal Trade Awards.



Já no ano passado a marina de Vilamoura foi considerada, pela quinta vez, como a melhor do mundo pelo The Yacht Harbour Association, apoiada pela British Marine Federation.



O prémio atribuído agora na BTL resulta da votação do público e da avaliação de um painel de jurados especializados em turismo, que tiveram em conta a qualidade da infraestrutura e dos serviços de apoio prestados.



No ano passado, a marina de Vilamoura - que é também a maior do país com 825 postos de amarração - recebeu embarcações de 29 países, tendo atraído velejadores de todo o mundo e organizado regatas internacionais e de qualificação para os Jogos Olímpicos.