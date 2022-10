Mário Ferreira vende The Lodge Hotel a espanhóis

Cancelado o empréstimo de 40 milhões de euros do Banco de Fomento, no âmbito do PRR, o dono da TVI optou por vender um dos seus mais valiosos ativos, quatro anos depois de ter embolsado um lucro de 10 milhões com a venda do portuense Monumental a franceses.

Mário Ferreira vende The Lodge Hotel a espanhóis









