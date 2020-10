Medidas de apoio ao turismo são “manifestamente insuficientes”

Os operadores do setor do turismo descrevem um cenário de “crise gigantesca”, com empresas em dificuldades para manter a atividade e o emprego, e pedem medidas como o prolongamento do lay-off simplificado e a redução da carga fiscal.

Medidas de apoio ao turismo são “manifestamente insuficientes”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.