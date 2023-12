NH Hoteles compra ao seu maior acionista cinco hotéis em Portugal

A administração do espanhol NH Hoteles aprovou esta segunda-feira a compra da totalidade dos hotéis detidos em Portugal pelo maior acionista do grupo espanhol, a tailandesa Minor, por 133,2 milhões de euros, indicou o grupo hoteleiro do país vizinho em comunicado ao regulador do mercado espanhol (CNMV).



A operação, que estava prevista aquando do acordo para a compra, em fevereiro de 2019, de uma participação maioritária no grupo espanhol pela Minor, abrange três hotéis detidos pela Minor Continental Holding, acionista única da Minor Hotels Portugal, mais uma unidade que se encontra arrendada e outra para a qual a Minor era detentora dos direitos de superfície até 2057.





Os cinco hotéis totalizam 923 quartos.Os hotéis adquiridos são o Anantara Vilamoura Algarve Resort, o Tivoli Lagos Algarve Resort, o NH Sintra, o NH Marina Portimão e o Tivoli The Residences at Victoria.O grupo espanhol indica que a incorporação destas unidades deverão contribuir com cerca de 11 milhões de euros adicionais em termos de resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA).