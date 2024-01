Britânica Catalyst contrata 11 milhões verdes para reabilitar Hotel Diplomático em Lisboa

Mais de dois anos depois de ter anunciado a aquisição do antigo Hotel Diplomático, na Rua Castilho, em Lisboa, por 14,75 milhões de euros, a "private equity" britânica Catalyst acaba de contratar um empréstimo verde junto do BPI, "no montante de 11 milhões de euros, com um prazo de 15 anos", que visa financiar a remodelação desta unidade hoteleira, revela a instituição financeira, em comunicado.

"Trata-se de um investimento que envolveu a aquisição do imóvel e remodelação dos seus 95 quartos, complementados com restaurante, bar no ‘rooftop’ e estacionamentos, no segmento de quatro estrelas, que será operado sob a insígnia Wilde by StayCity", detalha o BPI, que organizou, montou e subscreveu integralmente este "green loan".

O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa afiança, ainda, que "o investimento e financiamento terão preocupações e objetivos de sustentabilidade, em linha com a estratégia definida para o setor por parte do BPI, reforçando o seu papel como financiador de referência através da adoção de soluções inovadoras e assentes em princípios de sustentabilidade", assegura.

A Catalyst Capital, que está sediada em Londres e tem também escritórios em Paris, Frankfurt e Varsóvia, é uma gestora de fundos "private equity" imobiliários que, enfatiza, "persegue um aumento sustentado da sua carteira de ativos no sector de alojamento de curta duração para fins turísticos que iniciou em 2019, tendo como foco hotéis urbanos centrais em cidades europeias relevantes".