O número de navios de cruzeiro a operar no Mediterrâneo e ilhas atlânticas que passaram por Lisboa aumentou de 177 no primeiro semestre de 2018 para 193 em 2019. Já as travessias transatlânticas aumentaram de 24 para 29 no mesmo período.



A justificar este crescimento está, sobretudo, a evolução dos passageiros em "turnaround" (aqueles que iniciam e terminam a viagem em Lisboa), que totalizaram 20.518 neste primeiro semestre, mais 41% do que no mesmo período do ano passado. Já o número de passageiros em trânsito ascendeu a 200.554, mais 5% do que no ano passado.



A presidente do conselho de administração do Porto de Lisboa, Lídia Sequeira, atribui ao novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, inaugurado em novembro de 2017, a evolução das viagens de "turnaround". Segundo a responsável, este terminal "oferece as melhores condições para acolher navios e passageiros de cruzeiro".



"A localização do Porto de Lisboa confere-lhe vantagens acrescidas relativamente a outros portos, no que respeita ao início da época de cruzeiros no Mediterrâneo e às viagens de reposicionamento", diz ainda, citada em comunicado.

O movimento no Porto de Lisboa continua a crescer, ainda que a um ritmo menos acelerado do que aquele que tem sido registado. No primeiro semestre do ano, o porto recebeu mais de 239 mil passageiros, o que corresponde a um aumento superior a 8% em relação a igual período do ano passado.Ao todo, segundo a informação enviada às redações pelo Porto de Lisboa, esta segunda-feira, 8 de julho, a capital recebeu 239.135 passageiros entre janeiro e junho deste ano, mais 8,1% do que no período homólogo. Apesar do aumento, este fica aquém daquele que foi registado no primeiro semestre do ano passado, quando o número de passageiros subiu 14,7%.