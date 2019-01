Nomad City Flats aluga apartamentos em Lisboa com internet gratuita, em casa e nas ruas

A empresa de capital português e israelita expande-se em 2019 do Porto para Lisboa, trazendo o mesmo modelo para a capital: arrandamente de curta a média duração com acesso gratuito à internet em casa e nas ruas da cidade, a partir de hotspots.

A Nomad City Flats, uma empresa de capital nacional e israelita, entra em 2019 com um pé em Lisboa – o outro, já estava no Porto. A empresa aluga apartamentos que vêm com um bónus: para além da internet gratuita dentro das residências, os inquilinos podem usufruir de mais de 200 hotspots espalhados por Lisboa e Porto.

Vão estar disponíveis oito apartamentos no centro da cidade: na Rua do Ouro, Rua Augusta e Rua da Padaria. O acesso à internet é garantido em parceria com a GoWi-fi.