Portugal acaba de ser eleito, pelo quarto ano consecutivo, o Melhor Destino da Europa na edição 2020 dos World Travel Awards, os ‘óscares do Turismo’, uma distinção atribuída pelos profissionais do setor cuja cerimónia, este ano, decorreu em formato virtual.

A cidade do Porto conquistou o galardão de Melhor Destino City Break da Europa, Lisboa foi distinguida como Melhor Destino Europeu de Cruzeiros e o Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa, num total de 21 prémios atribuídos a Portugal nas várias categorias.

"É com particular orgulho que recebemos este prémio, neste ano atípico", afirmou a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. "É mais uma prova da confiança internacional no nosso destino e um reconhecimento de que os atributos de Portugal permanecem intactos e prontos a ser descobertos por todos quantos nos desejam visitar, sempre respeitando as regras definidas pelas autoridades. Saúde, proteção e confiança são sinónimos inquestionáveis da oferta turística nacional", acrescentou.

Para a edição mundial destes prémios, a votação já terminou e os resultados serão conhecidos a 27 de novembro.

Segue-se a lista completa de prémios (21) atribuídos a Portugal nos World Travel Awards 2020 – Edição Europa:

Europe's Leading Design Hotel 2020 - 1908 Lisboa Hotel

Europe's Leading Luxury Hotel 2020 - Belmond Reid's Palace

Europe's Leading Lifestyle Resort 2020 - Conrad Algarve

Europe's Leading Tourism Development Project 2020 - Dark Sky Alqueva

Europe's Responsible Tourism Award 2020 - Dark Sky Alqueva

Europe's Leading Luxury Resort & Villas 2020 - Dunas Douradas Beach Club SA

Europe's Leading Wine Region Hotel 2020 - L'AND Vineyards

Europe's Leading Cruise Destination 2020 - Lisbon, Portugal

Europe's Leading Cruise Port 2020 - Lisbon Cruise Port

Europe's Most Romantic Resort 2020 - Monte Santo Resort

Europe's Leading Adventure Tourist Attraction 2020 - Passadiços do Paiva (Arouca UNESCO Global Geopark), Portugal

Europe's Leading Lifestyle Hotel 2020 - Pestana CR7 Lisboa, Lifestyle Hotel

Europe's Leading All-Inclusive Resort 2020 - Pestana Porto Santo All Inclusive Beach & Spa Resort

Europe's Leading City Break Destination 2020 - Porto, Portugal

Europe's Leading Boutique Hotel 2020 - Sublime Comporta

Europe's Leading Airline to Africa 2020 - TAP Air Portugal

Europe's Leading Airline to South America 2020 - TAP Air Portugal

Europe's Leading Inflight Magazine 2020 - Up Magazine (TAP Air Portugal)

Europe's Leading Destination 2020 - Portugal

Europe's Leading Beach Destination 2020 - The Algarve, Portugal

Europe's Leading Luxury Boutique Hotel 2020 - Valverde Hotel