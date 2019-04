PortoBay investe 23 milhões em novos hotéis

Na lista de aberturas do grupo madeirense para 2019 contam-se três novas unidades. O Porto, onde se estreia, está previsto o maior reforço, com dois hotéis. Na Madeira, a família Trindade criará ainda 23 suites de luxo.

O grupo Porto Bay vai investir 23 milhões de euros na abertura de três novos hotéis em Portugal durante este ano. O anúncio foi feito esta quarta-feira, 3 de abril, em conferência de imprensa.



A cidade do Porto é aquela com maior reforço. O grupo liderado por António Trindade adquiriu o Hotel Teatro, com 74 quartos e já em funcionamento. Em Julho, na Rua das Flores, lança o Porto Bay Flores, uma unidade de cinco estrelas que recupera um palacete do século XVI. Neste último caso, trata-se de um contrato de arrendamento, assinado já para 16 anos.



O terceiro projeto tem abertura prevista na Madeira, de onde o grupo é originário: em julho são inauguradas as 23 suites de luxo do Le Suites, a norte do The Cliff Bay, também detido pela família Trindade.



Apesar destes anúncios, o presidente António Trindade reconhece que o grupo hoteleiro se encontra numa fase de "contenção de investimentos, que permite manter a continuidade". Contudo, essa postura não impede a procura de novas oportunidades.



Novos projetos passam por Espanha

A grande prioridade para o grupo está agora em "consolidar a marca a nível nacional". O Algarve, a "região do país onde faltam mais camas", surge como a primeira paragem do plano de expansão.



Os radares apontam depois para um reforço nas cidades do Porto e Lisboa. Na capital, o grupo é um dos candidatos ao projeto do Convento da Graça, no âmbito do Revive, programa que entrega património público para que seja recuperado por agentes privados.



A entrada em Espanha é outra das vontades fortes, já que António Trindade encara o mercado ibérico "como um só". "Em termos de Espanha, temos prioridade nos destinos urbanos. Mas eu estou a regressar hoje das Canárias", avisou.