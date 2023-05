Portugal foi o 7.º país no mundo que mais congressos recebeu em 2022

294 congressos organizados. Olhando apenas para a Europa, o território português sobe para sexto.







Portugal foi o sétimo país no mundo que mais congressos organizou e recebeu no ano passado. Os dados, divulgados pela Associação Internacional de Congressos e Incentivos (ICCA), mostram que o país manteve assim a posição conseguida em 2021, comA liderar a lista a nível global estiveram os Estados Unidos, com 690 eventos, seguidos de Espanha, com 528, e Itália, com 522.E se Portugal surge em sétimo, a capital portuguesa foi mesmo a segunda cidade que mais eventos deste género organizou e recebeu. No total, foram 144 os congressos que Lisboa acomodou. No topo da lista esteve Viena, com 162, e em terceiro Paris, com 134.