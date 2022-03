Português Hoti Hotéis investe 16 milhões em novo hotel em Braga

O grupo português Hoti Hotéis vai investir 16 milhões de euros num hotel em Braga, a segunda unidade do grupo na cidade. O Hotel Plaza Central tem abertura prevista para a Páscoa de 2024 e junta-se ao Meliá Braga Hotel & Spa no portefólio do grupo.O projeto foi apresentado esta segunda-feira num evento em que marcaram presença Manuel Proença, presidente do grupo hoteleiro, Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, e Rosário Rodrigues, arquiteta projetista, indica um comunicado.A nova unidade hoteleira contará com 106 quartos, spa, piscina exterior, restaurante, bar, claustro e uma sala de reuniões.O grupo foi fundado em 1979 e conta atualmente com 17 unidades em Portugal, localizadas em Aveiro, Braga, Castelo Branco, Costa da Caparica, Leiria, Lisboa, Peniche, Porto, Setúbal e Madeira, e um hotel em Maputo, capital moçambicana.