Portuguesa Nøytrall ganha Discoveries

A Nøytrall, plataforma que disponibiliza um sistema de monitorização do consumo dos hóspedes, foi uma das três vencedoras da 6.ª edição do Programa de Aceleração Discoveries, competição da Fábrica de Startups que recebeu este ano o maior número de candidaturas de sempre, de 13 diferentes nacionalidades.

Dos 20 projetos a concurso, além da portuguesa Nøytrall foram também premiadas a mexicana Nomad District e a italiana The Data Appeal Company.

"Estas startups ganharam uma ‘Tourism Innovation Tour’ por Portugal, o que lhes vai permitir ficar a conhecer o ecossistema empresarial português e encontrar potenciais parceiros e clientes", refere a Fábrica das Startups, em comunicado.

A vitória no Discoveries é um "trabalho de equipa que foi recompensado", sendo que "estes reconhecimentos, para além de mostrarem que a Nøytrall está num bom caminho, trazem também uma responsabilidade acrescida e muito trabalho pela frente", afirma Miguel Onofre, co-fundador da plataforma portuguesa.

Já para Jaime Garcia, da Nomad District, plataforma que promove o nomadismo digital, "esta vitória é excelente para os nossos planos estratégicos, uma vez que a expansão global é crucial para nós", classificando Portugal como "o local perfeito para entrar nos mercados europeus e é também um dos maiores Digital Nomad Hubs".

"Esperamos estabelecer operações em Portugal e começar a aumentar a nossa presença internacional", conclui Jaime Garcia.

Para Mirko Lalli, fundador e CEO da The Data Appeal Company, plataforma que ajuda a gerir e a interpretar dados provenientes do mundo online, este prémio significa validação: "As nossas ideias, pesquisas, tempo, investimentos e trabalho árduo não passaram despercebidos", sinaliza.

"Estar no círculo de vencedores do Discoveries 2021 é uma grande honra da qual estamos muito orgulhosos", afima.

Foram estas as três startups que este ano conquistaram o júri do Discoveries, cujo "pitch" final decorreu no dia 29 de abril, no Templo da Poesia, em Oeiras.

O Discoveries é um programa de aceleração de startups das áreas do turismo e viagens, organizado pela Fábrica de Startups, com o apoio do Turismo de Portugal, que tem como objetivo dinamizar o setor do Turismo, em Portugal, apoiando startups nacionais e internacionais com elevado potencial.

Este programa já recebeu e acelerou 82 startups, de mais de 25 países, sob a orientação de mais de 50 mentores.





De acordo com o Relatório de Impacto da Fábrica de Startups, "59% das startups que participaram neste programa continuam ativas (mas em diferentes fases), 36% recebeu algum tipo de investimento (71% diz ter recebido investimento privado) e 64% conseguiu internacionalizar o seu negócio (sendo que a maior concentração recai sobre a Europa)".

Entre os casos mais conhecidos estão a Consulta do Viajante, a Climber RMS, a PartyWith, a SeaBookings e a TourScanner.