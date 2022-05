Queixas no turismo sobem 73% face a 2019

Entre janeiro e abril deste ano, o setor do turismo foi alvo de 1.559 reclamações no Portal das Queixas. São mais 73% do número de reclamações registadas durante o mesmo período de2019, quando chegaram ao Portal da Queixa 903 reclamações dirigidas ao setor.



Segundo o Portal da Queixa, quase metade (48%) das reclamações apresentadas estão relacionadas com problemas nos reembolsos e nos cancelamentos de viagens.





Seguem-se os problemas com reservas, onde estão incluídos as alterações de reservas, o pagamento de suplementos ou atrasos, a gerar 28% das queixas. As dificuldades do consumidor no Apoio ao Cliente representaram 7% do total de reclamações.



Entre as entidades que foram alvo do maior número de queixas estão a eDreams, com 25% do total das reclamações, a TAP com 18%, a Ryanair com 7%, o Booking com e o Rumbo cada uma com 4% do total de reclamações.



"Num momento em que o setor do Turismo começa a recuperar níveis pré-pandemia, e numa altura em termina a validade de muitos vouchers de reembolso de reservas feitas durante os períodos de confinamento, as reclamações dos consumidores voltam a ganhar expressão", alerta em comunicado o Portal da Queixa.