Receitas do alojamento turístico derrapam mais de 80% em janeiro

Leia Também Médias e grandes empresas de turismo vão ter linha de crédito de 300 milhões

Leia Também Governo espera reabrir turismo em maio

As quebras históricas sofridas pelo turismo ao longo de 2020 agravaram-se no início deste ano. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta segunda-feira, 15 de março, o número de hóspedes e de dormidas derrapou 78% em janeiro, mês em que os estabaelecimentos de alojamento registaram proveitos totais de 33 milhões de euros.Os dados publicados esta manhã pelo INE confirmam a estimativa rápida que tinha sido publicada no início deste mês. Em janeiro de 2021, os estabelecimentos de alojamento turístico nacionais receberam 308,4 mil hóspedes, que foram responsáveis por 709,9 mil dormidas, números que, em ambos os casos, correspondem a quedas superiores a 78% em relação a janeiro do ano passado.Tal como já acontece desde o início da pandemia, os residentes em Portugal voltaram a ser responsáveis pela maioria da atividade turística. Em janeiro, registaram-se 227,8 mil hóspedes residentes em Portugal, que responderam por 427 mil dormidas. Estes números equivalem a quebras superiores a 60%.Já o número de hóspedes residentes no estrangeiro derrapou 89,4% para 80,6 mil, com um total de 282,9 mil dormidas, o que representa uma quebra de 87% em relação a janeiro do ano passado.A estada média registou uma ligeira melhoria, passando a ser de 2,3 noites em janeiro de 2021, um aumento de 0,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Ainda assim, a taxa de ocupação foi de apenas 9,4% nesse mês, o que equivale a uma redução de 19,7 pontos percentuais em relação ao ano passado.A agravar a quebra acentuada dos hóspedes e das dormidas, os estabelecimentos de alojamento também reduziram os preços. O rendimento médio por quarto ocupado fixou-se em 54,6 euros em janeiro, uma queda de quase 20% em relação ao ano passado.Feitas as contas, os proveitos totais dos estabelecimentos de alojamento turístico derraparam 81,2% em janeiro, para 33 milhões de euros.(Notícia em atualização)