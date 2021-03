Médias e grandes empresas de turismo vão ter linha de crédito de 300 milhões

As médias e grandes empresas do turismo vão ter uma linha de crédito de 300 milhões de euros, sendo que 20% do valor concedido será a fundo perdido, anunciou Pedro Siza Vieira, ministro da Economia.



O setor do turismo já tinha uma linha de crédito para micro e pequenas empresas no montante de 120 milhões de euros, sendo também nestas 20% convertidas em subvenções não reembolsáveis.





O Governo já tinha anunciado pretender lançar uma linha de crédito para grandes empresas, mas aguardava autorização de Bruxelas.Por outro lado, tal como o Negócios já tinha avançado, o Governo aprovou a extensão do período de carência no reembolso de capital das linhas de crédito covid-19. O prolongamento é por nove meses. Segundo Siza Vieira, o prolongamento "será automático nos setores mais afetados", como turismo e cultura. Já no caso dos menos afetados têm de manifestar junto dos bancos a pretensão de verem o reembolso de capital atirado para a frente em nove meses. As linhas de crédito só tinham carência de capital. Os juros foram pagos desde início.



Siza Vieira concretizou que há, neste momento, 60 mil empresas a beneficiarem das linhas de crédito.