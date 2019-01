Receitas do grupo Pestana aumentam para 400 milhões em 2018

O grupo Pestana fechou 2018 com receitas de 400 milhões de euros, um valor que representa um acréscimo de 1,5% face ao ano anterior, revelou José Theotónio numa entrevista à Reuters. Já as receitas dos hotéis aumentaram 8%.

O EBITDA aumentou mais de 5%, de 114 para 120 milhões de euros, acrescentou o mesmo responsável.

José Theotónio adiantou que 70% das receitas do grupo foram geradas no mercado nacional, mas a perspetiva é que o mercado doméstico passe a representar 50% nos próximos quatro a cinco anos, num contexto de crescimento do grupo Pestana além-fronteiras.

Na mesma entrevista, o responsável falou sobre o abrandamento do turismo em Portugal, apontando dois motivos fundamentais: o Brexit, que levou muitos britânicos a procurar mercados que registaram quedas nas suas moedas mais pronunciadas do que a desvalorização da libra, e a falta de capacidade do aeroporto de Lisboa.

E prova desta evolução do mercado britânico é a quebra de 7% das receitas geradas pelos turistas provenientes do Reino Unido nos hotéis do grupo.