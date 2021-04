Receitas turísticas derrapam quase 80% fevereiro

As receitas turísticas agravaram a tendência negativa em fevereiro, mês em que vários países da Europa apertaram as medidas para conter a pandemia. Nesse mês, os gastos dos turistas internacionais em Portugal totalizaram cerca de 221 milhões de euros, uma queda de quase 80% em relação a fevereiro do ano passado.Os números foram divulgados esta quarta-feira, 21 de abril, pelo Banco de Portugal (BdP). Ao todo, mostram os dados do BdP, as receitas turísticas - o dinheiro que os turistas estrangeiros gastaram em Portugal - ascenderam a 221,6 milhões de euros em fevereiro, valor que representa uma quebra de 77% em relação ao mesmo mês do ano passado.Fevereiro de 2020, recorde-se, foi o último mês completo antes de a pandemia chegar a Portugal e, por essa altura, as receitas turísticas ainda cresciam a dois dígitos, depois de o setor do turismo ter fechado mais um ano recorde em 2019. Desde então, este indicador tem vindo a registar quebras drásticas.Já os turistas portugueses gastaram, em fevereiro, 113,2 milhões de euros no estrangeiro, uma queda de 60% em relação ao mesmo mês do ano passado.Feitas as contas, o saldo da balança turística fixou-se em 108,3 milhões de euros em fevereiro, uma queda homóloga de 84%.Já considerando o acumulado dos dois primeiros meses de 2021, as receitas turísticas totalizam 579 milhões de euros, menos 70% do que há um ano, enquanto os gastos dos portugueses lá fora ascendem a 241,9 milhões, uma queda de 58%. O saldo da balança turística totaliza, assim, 337 milhões de euros, valor que representa uma queda de 75%.