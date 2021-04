Setor do turismo e viagens deu menos 21 mil milhões ao PIB português em 2020

O abalo da pandemia de covid-19 no setor do turismo e viagens retirou à economia portuguesa 21 mil milhões de euros, de acordo com o World Travel & Tourism Council (WTTC), que representa os privados do setor a nível global.





Os números constam do Relatório de Impacto Económico redigido pela entidade, e no qual esta identifica uma quebra de 56,4% em 2020 na contribuição deste setor para a economia de Portugal.





O crescimento do setor do turismo e viagens em terras lusas ultrapassou o da economia no seu conjunto em 10 anos consecutivos, que terminaram em 2019, ano em que a contribuição para a economia foi de 37 mil milhões de euros. No ano seguinte, 2020, a contribuição ficou-se pelos 16 mil milhões de euros, o que corresponde a um peso de 8,1% no PIB, em vez dos anteriores 17,1%.





O mesmo relatório aponta que a despesa de turistas domésticos caiu 48,9%, mas o declínio foi ainda maior nos gastos feitos por viajantes estrangeiros, que despenderam 63,5% menos.





As baixas na receita também se fizeram sentir no emprego: 160.000 postos de trabalho foram eliminados ao longo do ano zero da pandemia. O setor passou de cerca de um milhão de empregados para 843.000 no ano passado. As pequenas e médias empresas, que constituem oito em cada dez dos negócios do setor, foram particularmente afetadas pela crise pandémica.





No entender do WTTC, de acordo com o comunicado enviado à imprensa, "o verdadeiro cenário pode ser bastante pior", já que, para esta entidade, as medidas de apoio que o governo pôs em vigor "escondem a verdadeira extensão das perdas e o impacto social devastador que podem trazer".





Mas nem tudo são más notícias. O WTTC acredita que se o plano de vacinação acelerar e as restrições às viagens relaxarem, com um regime de testes abrangente a funcionar antes da época alta, em paralelo com linhas guia para uma maior mobilidade, prevê-se que os 160.000 postos de trabalho perdidos em Portugal possam ainda voltar este ano".





No caso de as viagens internacionais voltarem a acelerar em junho deste ano, o WTTC espera uma subida "acentuada" em 2021 da contribuição do setor para o PIB, num salto de 48,5% face ao ano anterior.