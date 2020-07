Recuperação do turismo vai ser longa. "Não tenhamos ilusões", avisa José Theotónio

Poucas semanas depois de a hotelaria nacional ter começado a reabrir, o presidente do maior grupo hoteleiro nacional garante não ter ilusões. A retoma será longa e não irá demorar menos do que três a cinco anos. Até lá, o setor sobrevive com o mercado nacional, que "está a responder", mas que não é suficiente para ocupar a oferta existente."[A recuperação vai demorar], no mínimo, três a cinco anos. Aliás, os últimos grandes anos do turismo português tinham sido 2007 e 2008. Depois, foi a grande crise económico-financeira e só em 2016, oito anos depois, é que tivemos um ano tão bom como esses", diz José Theotónio, presidente executivo do grupo Pestana, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.O gestor admite ainda que "o verão está perdido", mesmo com as reduções de preço que já se fazem sentir na hotelaria, com a oferta de mais serviços pelo mesmo valor. "Sente-se que há um abaixamento dos preços ao nível da hotelaria, isso é indiscutível", reconhece.Para este ano, o "grande objetivo" é chegar ao "break even". Contudo, com as perspetivas atuais, e sem uma melhoria do cenário a partir de setembro, esse objetivo não será alcançado.