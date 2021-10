Reino Unido elimina quarentena obrigatória para viajantes de 47 países

O Reino Unido voltou a mexer nas regras para os viajantes. Desta vez, o ministro dos Transportes britânico partilhou que a quarentena obrigatória à chegada deixará de ser obrigatória para mais 47 países.

"A partir de segunda-feira, dia 11 de outubro, vou retirar 47 países da nossa lista vermelha - incluindo a África do Sul, permanecendo apenas sete países e territórios [na lista]", escreveu na rede social Twitter.



I'm also making changes so travellers visiting England have fewer entry requirements, by recognising those with fully-vax status from 37 new countries and territories including India, Turkey and Ghana, treating them the same as UK fully vax passengers. [2/3]