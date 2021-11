Revive Natureza recebe 45 candidaturas para seis imóveis

Os concursos para atribuição de direitos de exploração de seis imóveis, lançados a 22 de junho de 2021, no âmbito do programa Revive Natureza, encerraram a fase para apresentação de candidaturas no passado dia 19 de novembro, indica uma nota enviada pelo Ministério da Economia.



No total, foram recebidas 45 propostas, indica o ministério liderado por Pedro Siza Vieira. Desta forma, segue-se agora "o procedimento de análise das mesmas, com vista à sua adjudicação".

Foram apresentadas propostas a todos os imóveis, de uma lista que inclui imóveis em Castelo Branco, Coimba, Leiria e Lisboa. Desta lista, a Casa do Pinheiro Manso, em São Pedro de Moel, foi a propriedade que recebeu o maior número de candidaturas (17), seguida pelo Chalet de São Pedro, também em São Pedro de Moel (12). O Edifício Florestal da Abrigada, em Alenquer, foi o menos procurado, com apenas uma proposta.

O Fundo Revive Natureza poderá vir a conceder financiamento às entidades a quem for atribuído o direito de exploração dos imóveis, criando-se, assim, as melhores condições para a concretização dos respetivos investimentos. Este programa permite requalificar imóveis, com o intuito de serem transformados em espaços para fins turísticos.