Solverde.pt soma mulheres da bola do Valadares aos profissionais de 9 clubes

A Solverde.pt, que se apresenta como "o maior casino online português", tornou-se um dos principais patrocinadores de clubes desportivos em Portugal: na nova época de futebol, que arranca esta sexta-feira, 11 de Agosto, a casa de apostas e casino online da família Violas patrocina dez clubes de futebol, incluindo a equipa de futebol feminino Valadares Gaia FC.

"É a primeira vez que uma casa de apostas em Portugal patrocina uma equipa de futebol feminino", realça a Solverde, enfatizando que, "fundada em 2012, Valadares foi a primeira equipa de futebol feminino de Gaia".

"É incontornável que o futebol feminino está mais visível e cada vez tem mais adeptos. Houve clubes que começaram estas equipas, apostaram nesta modalidade e acreditaram no seu crescimento em Portugal", explica José Manuel, presidente do Valadares Gaia FC, em comunicado enviado pela Solverde às redacções.

"O Valadares Gaia FC é uma destas equipas: fomos pioneiros há mais de dez anos e agora é o momento de afirmar este projeto. O patrocínio da Solverde.pt é outro passo pioneiro e confirma que estamos no caminho certo", remata José Manuel.

Na I Liga, a Solverde.pt entra em campo como "main sponsor" do Arouca, Vizela, Estoril Praia e Rio Ave, e na II Liga é o patrocinador do Paços De Ferreira, Santa Clara, Nacional e Leixões.





A empresa sediada em Espinho permanece ao lado do histórico SC Espinho, bem como da Associação Académica de Espinho, já fora da esfera do futebol.

"O nosso compromisso com o desporto nacional tem história e futuro", afirma Manuel A. Violas, administrador do grupo Solverde.

"Queremos continuar a evoluir e a inovar, sobretudo na forma como apoiamos os clubes e nos conectamos com os adeptos. Estes dez parceiros no futebol são mais que dez patrocínios, são histórias de vida que marcam milhares de adeptos em Portugal. No entanto, acho importante assinalar que sempre apoiamos outras modalidades e, nesse sentido, apresentaremos mais novidades em breve", promete Manuel A. Violas.