Sonae Capital abre ginásios Element a 2,99 euros por semana e sem fidelização

Acesso livre ao ginásio sem qualquer limitação, podendo treinar todos os dias, e sempre sem fidelização, por 2,99 euros por semana, com direito a levar um acompanhante, que pagará 4,99 euros semanais.

Numa altura em que a crise pandémica interrompeu de forma brusca o ciclo de crescimento do negócio de fitness (SC Fitness) da Sonae Capital, que detém 36 ginásios das insígnias Solinca e Pump em Portugal, a empresa da família Azevedo decidiu lançar a marca de ginásios "low cost" Element.

Leia Também Efanor avança para a retirada de bolsa da Sonae Capital

"A criação da nova rede, que fazia parte da estratégia de longo prazo da SC Fitness, foi acelerada pela necessidade de responder aos desafios criados pela pandemia, pois permite aos portugueses continuar a praticar desporto em segurança com total flexibilidade e a preços muito reduzidos", sustenta a Sonae Capital, em comunicado.

Leia Também Sonae Capital com prejuízos de 16,4 milhões tenta matar a pandemia com energia

Os ginásios Element, que "têm como objetivo revolucionar o mercado do fitness ‘low cost’ em Portugal", contam já com duas unidades em funcionamento, uma no Parque das Nações, em Lisboa, e outra em Vila Nova de Gaia, devendo a terceira unidade abrir no início do próximo ano, em Tercena, Oeiras.

"A prática desportiva é fundamental para a saúde e bem estar das pessoas, ganhando uma especial importância na atual situação de pandemia. Por isso, decidimos continuar a revolucionar o mercado de fitness, desta vez através do lançamento dos ginásios Element, que se distinguem por serem verdadeiramente ‘low cost’, permitindo que qualquer português possa praticar desporto e cuidar de si", enfatiza Bernardo Novo, CEO da SC Fitness.

Os ginásios oferecem oito áreas distintas de treino, com aulas de grupo que utilizam os equipamentos do próprio ginásio. Entre os equipamentos disponibilizados estão máquinas cardio, máquinas cardio não motorizadas, máquinas de musculação, zonas de pesos livres, equipamentos plate-loaded, zonas de treino funcional e zonas dedicada ao TRX.

"Os clientes beneficiam de balneários e acompanhamento técnico gratuito, tendo ainda disponível o serviço de ‘personal trainer’ e o acesso ao ginásio online.pt e à app", acrescenta a Sonae Capital.

O horário normal de funcionamento dos ginásios Element é das 7 às 23 horas durante a semana, e das 9 às 18 aos fins de semana e feriados.





"Estamos a democratizar o acesso ao fitness em Portugal e a disponibilizar soluções de treino que respondem a todas e quaisquer necessidades", afiança Bernardo Novo.

A crise pandémica está a afetar bastante a performance da unidade de negócio fitness da Sonae Capital, que fechou os primeiros nove meses deste ano com um volume de negócios de 19 milhões de euros, menos 39% do que no mesmo período do ano passado.