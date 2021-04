Testes rápidos gratuitos e a aplicação Albufeira Safe para salvar o Verão

A aplicação Albufeira Safe pretende ser um instrumento de turismo responsável com todos os cuidados sanitários para visitantes e residentes. "É um conceito de bem receber e bem visitar nestes dias de pandemia, são passos estruturados, pensados, para garantir ao turista nacional e internacional um ambiente seguro e onde os riscos são minimizados", disse Délio Pescada, chefe de gabinete do presidente CMA, no Albufeira21 Summit, na apresentação da estratégia turística para a época turística de 2021, que se deverá iniciar em Maio.





Para que os turistas estejam tranquilos mesmo com as oscilações de horários e as mudanças de regras vão poder aceder a informações através da app Albufeira Safe, gerida pelo município e acessível a todos e conterá as regras em vigor em Albufeira. Terá informação sobre o uso da máscara, os tipos de máscara, a partir de que idades, quais são as exceções, o distanciamento social, a forma de circulação, os horários de circulação e as eventuais restrições.





Será fornecida informação sobre as capacidades dos transportes públicos, as limitações nos restaurantes e bares em termos de número de pessoas por mesa e os núcleos de convívios, os limites dos grupos em reuniões familiares e sociais. "O turista vai ter a informação clara para saber como e o que pode fazer", disse Délio Pescada.

App Infopraia





Os 30 quilómetros de praia em Albufeira já tinham informação concentrada na app infoPraia, que vai ser interligada à Albufeira Safe. Esta vai permitir fazer a verificação da densidade da praia (baixa, elevada, plena), a distância exigida dos guarda-sóis, das toalhas, que no ano passar era de metro e meio, o distanciamento social dentro de água, quando caminha pela praia e quais as atividades permitidas.





"O rastreamento é uma das formas de tornar a cidade o mais safe possível, e o município aposta numa testagem em massa e de forma gratuita em que serão utilizados testes rápidos para turistas e residentes", diz Délio Pescada. "Vamos sensibilizar os empresários para este serviço para prestar uma maior segurança aos seus trabalhadores e que todos façam os testes de uma forma regular", sublinhou, acrescentando que "todos devem estar preparados para realizar um teste PCR caso o teste rápido seja positivo".





Haverá ainda um centro de testagem para os turistas e que será pago. Neste caso responde à eventual necessidade de terem de levar no regresso o resultado de teste PCR. "Vai estar indicado na app para que o possa fazer de uma forma rápida e fácil através de agendamento e realização", explicou o responsável.





O objetivo principal é que Albufeira seja vista como tendo um ambiente seguro e controlado para receber turistas. "É prometer que as mesmas cautelas que o turista tem em casa para se proteger e para proteger a sua família vigoram em Albufeira e que ofereça condições sanitárias que representam um risco acrescido próximo do zero", concluiu Délio Pescada.