O apoio financeiro é calculado tendo em conta o número de trabalhadores existentes na empresa em fevereiro deste ano, multiplicando por 750 euros por cada trabalhador e pelo período de três mês, até ao montante máximo de 20 mil euros por cada empresa.



Conforme explicou o Turismo de Portugal este apoio não vence juros e é reembolsado em três anos, incluindo um período de carência de um ano.



Esta linha de apoio vai estar em vigor até ser alcançada a dotação orçamental, sendo que as candidaturas são submetidas através de um formulário que vai ser disponibilizado no portal 'Business' do Turismo de Portugal.



Por outro lado, é disponibilizada, também no portal 'Business' e no 'Escolas', uma equipa de apoio técnico às empresas, num programa de consultoria 'online', uma iniciativa que envolve 60 formadores.



Adicionalmente, são suspensos, por um ano, os reembolsos de projetos apoiados pelo Turismo de Portugal, com recurso a verbas próprias, no âmbito dos programas JESSICA, linha de apoio à qualificação da oferta e Valorizar.



O Turismo de Portugal está integrado no Ministério da Economia e é responsável pela promoção e valorização da atividade turística.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.



Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.



Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



O boletim divulgado pela DGS assinala 5.067 casos suspeitos, dos quais 351 aguardavam resultado laboratorial.



Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.



"Uma linha de apoio financeiro para microempresas, reforço das equipas de apoio às empresas, serviço de consultoria 'online' e suspensão dos reembolsos no âmbito dos apoios concedidos pelo Turismo de Portugal com recurso a verbas próprias, são algumas das primeiras medidas de apoio ao setor que o Turismo de Portugal está a implementar para minimizar o impacto da redução temporária dos níveis de procura na atividade turística", indicou, em comunicado, a autoridade turística nacional.