Turismo de Portugal reforça linha de apoio a microempresas para 90 milhões de euros

A Linha de Apoio às Microempresas de Turismo vai receber um reforço de 30 milhões de euros, passando dos 60 milhões de euros iniciais para um valor total de 90 milhões de euros, adiantou esta quarta-feira o Turismo de Portugal. O montante será assegurado por saldos de gerência do Turismo de Portugal.



Em comunicado, a entidade revela que "em pouco mais de dois meses, mais de 5 mil empresas viram as suas candidaturas aprovadas, com um financiamento associado de cerca de 40 milhões de euros, das quais mais de 90% já receberam integralmente o apoio concedido e contratado".





A linha de apoio à tesouraria das microempresas do turismo foi lançada em março e é destinada a empresas ou empresários de nome individual, com menos de 10 postos de trabalho e um volume de negócios anual inferior a dois milhões de euros. As regras em vigor para esta linha ditam que o valor do apoio depende do número de trabalhadores da empresa em fevereiro deste ano. O valor do empréstimo equivale a 750 euros por cada trabalhador, multiplicado por três meses, sendo que cada empresa pode receber no máximo 20 mil euros.O reforço da dotação vai ainda permitir "alargar o âmbito desta Linha a outras atividades económicas com relevo para o turismo", revela o Turismo de Portugal. Ao mesmo tempo, o auxílio às empresas será intensificado "mediante a previsão de conversão de uma parte do financiamento em incentivo não reembolsável, associada ao objetivo de manutenção do emprego".