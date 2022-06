Turismo em Lisboa investe 6,1 milhões em ações de promoção

A Associação Turismo de Lisboa (ATL) e as cerca de 800 empresas associadas vão investir 6,1 milhões de euros para promover a retoma do setor.



O valor total do investimento vai ser distribuído por centenas de empresas que se apresentaram a cinco concursos para conseguirem apoios que vão ser aplicados em várias ações de promoção de turismo, sendo o caso de comercialização em mercados externos e no interno, para a organização de congressos e eventos ou para a internacionalização de festivais.



Os 6,1 milhões foram transferidos por várias entidades, entre as quais a Câmara Municipal de Lisboa, que disponibilizou "2,5 milhões de euros da receita captada pela taxa turística", diz em comunicado a ATL.



A Entidade Regional de Turismo de Lisboa assegurou mais 1 milhão de euros e o Turismo de Portugal transferiu 810 mil euros para a iniciativa através da contratualização da Promoção Turística Externa. Os restantes 1,8 milhões de euros foram disponibilizados pela Associação Turismo de Lisboa e pelas empresas associadas, refere ainda o comunicado.



Quase metade (três milhões de euros) do total do investimento previsto está direcionado para "ações de comercialização e vendas das empresas nos mercados externos, incluindo a participação em certames internacionais, campanhas ‘online’ e ações de promoção e venda junto a operadores ou outros canais", diz a ATL. Para este concurso, foram aprovadas 46 candidaturas com que resultaram da participação de 101 empresas.



Para o plano de vendas no mercado interno está previsto um investimento de 392 mil euros que vão ser aplicados "em iniciativas localizadas em polos turísticos a potenciar ou em desenvolvimento, estando sinalizadas as regiões do Tejo, da Costa da Caparica, da Arrábida e de Mafra", explica a ATL. Neste segmento, os produtos a serem comercializados pelas empresas estão relacionados com as áreas do Surf, Sol e Mar, Golfe e Natureza. Este concurso ainda está a decorrer e, até agora, já foram aprovadas 14 candidaturas entre as 18 concorrentes.



No apoio à captação de congressos, eventos corporativos e eventos associativos está já comprometida uma verba de cerca de 510 mil euros para 2022 e anos seguintes. Neste plano está incluído "o aluguer de salas, espaços e ‘venues’ para reuniões e congressos, assimo como investimento em meios audiovisuais, em alojamento, em ‘transfers’ e ‘catering’", refere ainda a ATL. Até ao momento, já foram aprovadas 78 candidaturas. Também este concurso está em aberto.



Já o programa de internacionalização de festivais e outros eventos culturais tem disponível uma verba de 250 mil euros, para ser aplicada, segundo o comunicado da ATL, no "co-financiamento de planos de publicidade no estrangeiro para captar público internacional para estes eventos". Foram aprovadas as candidaturas dos festivais Rock in Rio, NOS Alive, Kalorama e Jazz em Agosto.



Os restantes cerca de 2 milhões de euros vão ser destinados a financiar ações organizadas diretamente pela Associação Turismo de Lisboa, com a participação dos seus associados, estando incluídas as feiras internacionais, os ‘workshops’ e ‘webinares’ internacionais, ‘roadshows’, ‘sales blitz’, materiais promocionais e dinamização da comercialização no portal www.visitlisboa.com.



Este programa é reservado a candidaturas de associados da ATL, exceto em casos excecionais devidamente identificados, sublinha em comunicado a entidade.