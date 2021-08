Turismo está em níveis de 2013 com portugueses a puxarem pelo setor

O turismo, em julho, registou um total de 1,6 milhões de hóspedes, para 4,5 milhões de dormidas, um aumento face aos valores de 2020, mas ainda longe dos níveis pré-pandemia, anunciou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE)

É preciso recuar a 2013 para vermos valores na ordem dos 1,6 milhões de turistas. E tal como já aconteceu em 2020 e tem acontecido em 2021 são os turistas portugueses a puxar pelos números.Se em julho deste ano já houve mais visitantes estrangeiros do que em igual mês do ano passado, no conjunto dos sete meses de 2021 são ainda menos os turistas que residem fora de Portugal face a 2020. Assim em julho houve 594,2 mil turistas de fora de Portugal, quando há um ano tinham sido 448,3 mil. De janeiro a julho, os turistas estrangeiros ficaram nos 1,559 milhões, quando em igual período do ano passado tinham sido de 2,29 milhões. Ainda muito longe dos mais de 9 milhões de 2019.Já a nível dos portugueses, em julho ultrapassaram o milhão de hóspedes, totalizando no conjunto do ano 3,66 milhões de euros, o que compara com os 3 milhões de janeiro a julho de 2020. Ou seja, enquanto de janeiro a julho os turistas portugueses já superam os do ano passado em 19%, nos estrangeiros assiste-se ainda a uma queda de 32%.Somando os estrangeiros com os portugueses, de janeiro a julho houve 5,2 milhões de hóspedes, para 12,69 milhões de dormidas.Em julho, o mercado britânico pesou 13,1% do total de dormidas de não residentes, seguindo-se o espanhol (16,9%), o francês (14,8%) e o dos Países Baixos (6,3%). No conjunto dos sete meses registam-se subidas dos mercados polacos, suíços e belga.Em julho, 19,1% dos estabelecimentos de alojamento turístico ainda estiveram fechados ou não registaram movimento, menos que os 26% de junho. A hotelaria, que capta o maior número de dormidas (80%), registou um aumento de 76,3% face ao ano passado, mas ainda regista quedas de 46% face a 2019. O alojamento local, que pesa 13,8%, aumentou 75% face a 2020, mas ainda está com quedas de 48,5% face a 2019. O turismo em espaço rural e de habitação é que já cresce face a 2019 (+0,8%).