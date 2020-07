Com a decisão do Reino Unido de excluir Portugal dos “corredores aéreos”, os operadores turísticos, já penalizados pela pandemia, temem um verão ainda mais negativo. No Algarve e na Madeira, os britânicos valem mais de 20% do turismo.

Turismo não vê alternativas de curto prazo a britânicos









