Mas o maior afluxo de turistas para Portugal não implica que os proveitos tenham crescido de igual modo. Os números mostram um abrandamento no crescimento dos proveitos, face ao que se verificou em 2018. Enquanto no primeiro semestre do ano passado os proveitos totais cresceram 11,2%, este ano aumentaram 7,6%.



O INE nota ainda que o número médio de noites dormidas ficou mais curto (caiu 2,7%, para uma média de 2,52 noites) e que esta redução se verificou exclusivamente entre os hóspedes estrangeiros, que em média já não chegam a estadas de três dias em Portugal.



A taxa líquida de ocupação das camas disponíveis recuou 0,3 pontos percentuais, para 43,3%. Ainda assim, o rendimento médio por quarto disponível cresceu 2,3%, e por quarto ocupado subiu 2,1%.



Mais norte-americanos, canadianos e chineses



Os mercados dos Estados Unidos, Canadá e China destacaram-se no primeiro semestre deste ano, quando comparado com o mesmo período de 2018. O INE dá conta de um aumento de 21,2% de turistas dos EUA, e de uma subida de 15,9% tanto vindos do Canadá, como da China.



Portugal também recebeu mais turistas do Brasil (11,5%), Itália (10,8%) e Espanha (8,6%), do que o verificado no mesmo período de 2018.



Em contrapartida, os mercados do Reino Unido, Alemanha, França e Holanda diminuíram. Houve menos 7,6% de hóspedes holandeses em Portugal, menos 6,8% de alemães, 3% de franceses e 1,3% de ingleses.

