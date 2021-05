Vai haver nova campanha para incentivar turismo

O Governo vai lançar, em breve, uma nova campanha para estimular a procura do turismo interno, depois de, no ano passado, já ter financiado parte dos descontos oferecidos pelos operadores privados do setor.

