Viagens de portugueses no verão batem recorde desde 2019

Entre julho e setembro de 2021 os portugueses e residentes em Portugal fizeram 7,7 milhões de viagens turísticas pelo país ou ao estrangeiro. É o maior número de viagens desde o início da pandemia, diz esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Apesar desta subida, o número de viagens realizadas pelos portugueses durante o terceiro trimestre de 2021 ficou em 11,1% abaixo do mesmo período em 2019, antes da pandemia, de acordo com os dados divulgados pelo INE. Entre julho e setembro de 2019 foram registadas pelos portugueses 8,7 milhões de viagens no país ou ao estrangeiro.



Do total das 7,7 milhões de viagens turísticas, a esmagadora maioria (94,1%) foi em território nacional, com 7,3 milhões de viagens durante esse período. As restantes 454,8 mil viagens foram ao estrangeiro.

Os números do INE revelam ainda que, no verão do ano passado, os portugueses e residentes optaram mais por fazer turismo em território nacional, mas ainda assim esta tendência não ultrapassa os valores pré-pandémicos. Em 2019 foram registadas mais 4,6% de viagens em território nacional.



Julho foi o mês com maior aumento



O número de viagens aumentou em todos os meses do trimestre de 2021, sendo que julho foi o mês em que se registou o maior aumento (31,7%) face a 2020.

O "lazer, recreio ou férias" continuam a ser a principal motivação para viajar tendo levado a 5,4 milhões de viagens. A "visita a familiares ou amigos" é a segunda razão para os portugueses viajarem tendo reforçado a sua representatividade, chegando a 25% do total de viagens turísticas, ou seja, 1,9 milhões de viagens.



Já as viagens por motivos "profissionais ou de negócios" chegaram a 206 mil o que representa um aumento de 20,2%. Para dormir, entre julho e setembro, os "hotéis e similares" concentraram 29,3% das dormidas resultantes das viagens turísticas.



No processo de organização das viagens, a internet foi utilizada em 25,3% dos casos, sobretudo para as viagens ao estrangeiro.