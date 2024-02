Vila Galé investe 20 milhões para transformar em hotel castelo de 900 anos em Ponte de Lima

Um investimento de 20 milhões de euros está a reconstruir um castelo de 1126, em Ponte de Lima, e criar um projeto de enoturismo e produção de vinhos verdes com abertura em 2025, criando 42 empregos, foi divulgado.Em resposta, por escrito, a um pedido de esclarecimento da agência Lusa, o grupo Vila Galé explicou que "a área de implantação do hotel" será a "principal fonte de recrutamento" para os 42 postos de trabalho diretos, "complementando depois as equipas com outros elementos que já trabalham no grupo e que transitarão para a nova unidade como forma de progredir nas suas carreiras e integrar os novos elementos".O castelo de Curutêlo, também referido como castelo de Corutelo e paço de Curutêlo, localiza-se na freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, e foi adquirido em 2022.O novo projeto turístico, "desenvolvido em parceria com o empresário António Parente, do grupo Madre", prevê a criação de um hotel, enoturismo e produção de vinhos verdes."O Vila Galé Collection Paço do Curutelo será uma unidade com 69 quartos, piscinas exteriores para adultos e crianças, 'satsanga spa & wellness', salão de eventos para 600 pessoas, dois restaurantes, biblioteca, capela e um espaço museológico dedicado à história do local, além de adega e vinha", adiantou o diretor regional de operações do grupo Vila Galé, Carlos Alves.Segundo o responsável do grupo para o Norte e Centro do país, o projeto turístico abrange uma área de 57 hectares e tem abertura prevista para abril de 2025, sendo que o primeiro vinho produzido na propriedade será lançado este ano, no dia 25 de abril."Este é mais um exemplo da estratégia que a Vila Galé tem vindo a reforçar, de investir na reabilitação de património histórico e de contribuir para o desenvolvimento de regiões do interior do país, gerando emprego que permita fixar as populações, promovendo o crescimento e reduzindo as assimetrias", sublinhou Carlos Alves.O paço Curutelo, de configuração acastelada, está implantado em área rural, na envolvente do monte de São Cristóvão dos Milagres ou do Curutelo, e está classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1977.