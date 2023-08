Vila Galé vai alargar presença a Cuba em outubro

vencido um concurso para gerir dois hotéis neste mercado: um em Cayo Paredón e outro em Havana.

Leia Também Vila Galé vai entrar em Espanha e abrir mais quatro hotéis em Portugal

á muitos anos que estamos a analisar a entrada em Cuba e agora, finalmente, foi possível concretizar este objetivo".



Jorge Rebelo de Almeida acrescenta ainda que se trata de "uma aposta desafiante", mas estão "entusiasmados, porque Cuba é um destino turístico de enorme qualidade. Além disso, esta aposta complementará a oferta da Vila Galé Portugal e no Brasil, permitindo pôr em prática noutro país a muita experiência na gestão deste tipo de unidades com tudo-incluído", sublinha.



A nova unidade em Cuba, construída de raiz junto à praia deste novo polo turístico no país, terá 638 quartos e vai gerar cerca de 400 postos de trabalho.



O Vila Galé vai alargar a sua presença a Cuba já a partir de outubro com a abertura do Vila Galé Cayo Paredón. A informação foi avançada pelo grupo português em comunicado.O resort será gerido em parceira com a empresa local Gaviota, após o grupo hoteleiro terEste é o terceiro mercado que o grupo vai acrescentar ao mapa, estando também a preparar a entrada no país vizinho , como confirmou recentemente o presidente da empresa, Jorge Rebelo de Almeida, prometendo mais pormenores para setembro. Além de Portugal, onde tem 31 hotéis, o Vila Galé marca presença no Brasil, com 10 unidades.A intenção de entrar neste mercado é antiga. Como lembra o presidente do grupo português, no mesmo comunicado, "h