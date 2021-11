Vueling mexe na tarifa mais barata e passa a permitir apenas uma mala na cabine

A companhia espanhola Vueling vai alterar a tarifa Basic, a opção mais barata de viajar nesta empresa. A partir de dia 23 de novembro, esta tarifa possibilitará apenas o transporte de uma mala na cabine, que terá obrigatoriamente de caber debaixo do assento.

Caso tal não seja possível, o cliente com a tarifa mais barata terá de pagar no mínimo mais oito euros. A informação é avançada pelo jornal espanhol Cinco Dias, que afirma que o objetivo da companhia aérea passa por "captar e favorecer quem queira gastar o mínimo pela reserva, reduzindo também o tempo de espera no aeroporto".

É explicado que a empresa permitirá viajar com malas com uma dimensão máxima de 40 x 20 x 30 centímetros. No caso de o passageiro precisar de viajar com uma mala acima destas dimensões, terá de contratar um serviço no momento da reserva, chamado "a minha mala de mão na cabine".

As restantes tarifas da Vueling - Optime, TimeFlex e Family - continuarão a permitir viajar com duas malas na cabine - uma de bolso, que possa ser colocada debaixo do assento e uma mala de mão até dez quilos, que obedeça ás medidas de 55 x 40 x 20 centímetros.

As mudanças na tarifa Basic aplicam-se a todas as reservas que sejam feitas a partir de dia 23 de novembro.

Antes da Vueling, já a Ryanair tinha introduzido mudanças nas malas permitidas na cabine. Atualmente, a política de bagagem da companhia irlandesa inclui apenas uma mala pessoal por passageiro, que tem também de caber debaixo do assento da frente. Caso a mala seja maior - um caso habitual em viagem - o passageiro poderá pagar um montante a partir de seis euros para adicionar a mala de cabine. Neste caso, há um limite de dez quilos.