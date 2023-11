Cleantech Iberia estreia-se na Web Summit com mil milhões para tecnologias limpas

Leia Também O futuro passa pelo hidrogénio verde

Leia Também Cooperação internacional mais forte em setores com emissões elevadas é crucial para atingir objetivos climáticos, diz AIE

A Web Summit foi palco esta quarta-feira do lançamento de uma nova coligação de startups e investidores para a promoção de tecnologias limpas em Portugal e em Espanha, promovida pelo Cleantech Group e pela Breakthrough Energy, uma iniciativa fundada por Bill Gates que se concentra no desenvolvimento e expansão de soluções de energia limpa.Com o apoio do Parlamento Europeu, a Cleantech for Iberia reúne para já 18 inovadores e cerca de 100 investidores que, combinados, respresentam mais de mil milhões de euros que podem ser investidos em soluções neutras em carbono na Península Ibérica nos próximos anos. "Temos de fazer isto acontecer e para isso temos de os juntar a inovadores de setores altamente emissões, como o aço, fertilizantes, plástico, baterias, e também às principais universidades dos dois países", afirmou a diretora da Cleantech for Iberia, Bianca Dragomir (na foto), na Web Summit"Este é o momento certo para a Península Ibérica: as renováveis, o hidrogénio verde. Pela primeira vez, a comunidade ibérica de tecnologias limpas uniu forças para falar a uma só voz. Esta coligação marca o início de um novo capítulo emocionante para estabelecer a Península Ibérica como o próximo centro industrial limpo da Europa", acrescentou a responsável, sublinhando que "é uma questão de alinhar todos os atores do ecossistema, definir os objetivos e fazer ouvir a voz dos inovadores e investidores".A Cleantech for Iberia visa criar um ecossistema empreendedor e promover o desenvolvimento de "scaleups" (empresas que já conseguiram angariar pelo menos um milhão de dólares), mas também promover investimentos especializados e políticas alinhadas com as políticas de descarbonização em Espanha e Portugal. A aliança procura ainda angariar capital e impulsionar o empreendedorismo e a criação de emprego em novas indústrias verdes nos próximos anos."O investimento em tecnologias limpas na Península Ibérica multiplicou-se por seis nos últimos cinco anos, atingindo 676 milhões de euros em 2022. Um total de 160 empresas já investiram no sector das tecnologias limpas e espera-se que outras 600 o façam em os próximos anos", anunciou a Cleantech for Iberia, no lançamento desta nova coligação.Além do BBVA, que é o único banco da Península Ibérica que participa no Cleantech for Iberia, fazem parte desta iniciativa fundos climáticos como o Net Zero Ventures, Klima, A&G, Axon e Adara, entre outros, e empresas da região que investiram em tecnologias limpas - Malta, H2 Green Steel, Plastic Energy, entre outras.De acordo com a Cleantech for Iberia, as vantagens de investir em tecnologias limpas na Península Ibérica são a utilização de energia renovável barata e abundante; o estabelecimento de metas ambiciosas, como atingir 81% de energias renováveis em Espanha até 2030 e 80% em Portugal até 2026; mão-de-obra qualificada; armazenamento de energia e produção de hidrogénio verde; e um tecido industrial resistente. Ao mesmo tempo, espera-se um crescimento na indústria do hidrogénio verde, para a qual Espanha contribuiria com 20% das iniciativas a nível mundial, segundo a aliança.Desta forma, a Cleantech for Iberia apela a políticas industriais que possam não só colmatar a lacuna que existe entre as metas ambiciosas dos dois países e as necessidades dos ecossistemas, como também acelerar a reindustrialização através de políticas que abarquem toda a cadeia de valor e custos de desenvolvimento dos projetos. Além disso, é fulcral ligar a Península Ibérica com o resto do mundo, "coordenando planos de infraestruturas a longo prazo".A Cleantech for Iberia faz parte da Cleantech for Europe, uma iniciativa para promover tecnologias limpa na Europa e que marca presença no Reino Unido, França, Alemanha, países nórdicos, países bálticos e agora também na Península Ibérica.