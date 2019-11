Diretor de Trump para relações com a China: "Tarifas podem subir muito"

Aquele que é considerado por Trump como a autoridade máxima para as questões em relação à China assume que a guerra comercial pode agravar-se e as tarifas podem vir a subir "muito".

Michael Pillsbury, o responsável por desenhar a estratégia dos Estados Unidos em relação à China, e classificado por Trump como "a principal autoridade" no que toca às opções quanto à nação asiática, avisa que "as guerras comerciais podem agravar-se" e "as tarifas podem ser colocadas em níveis muito mais elevados".