De recorde em recorde, Wall Street volta a brilhar com avanços no acordo EUA-China

Pela terceira vez esta semana, índices de Wall Street renovam máximos históricos. Nesta quinta-feira, dia 7 de novembro, é a vez do Standard & Poor’s 500 e do Dow Jones.





Já o tecnológico Nasdaq Composite, o único que não renovou máximos históricos na abertura de hoje, valoriza 0,52% para os 8.453,35 pontos.









porta-voz do Ministério do Comércio chinês ter anunciado que as duas maiores economias do mundo chegaram a acordo para retirar as tarifas por fases . Contudo, esse acordo poderá só vir a ser assinado em dezembro, ao invés de em novembro como inicialmente previsto, segundo a Bloomberg.

"O acordo entre a China e os EUA está a alimentar o otimismo de que um entendimento comercial será solidificado a qualquer momento", disse Andre Bakhos, diretor da New Vines Capital LLC, à Reuters, acrescentando que "(o acordo) remove a incerteza e dá ao mercado uma luz verde para o risco".



Os setores mais sensíveis ao comércio externo são hoje os que mais sobem. Caso disso é o setor das fabricantes de "chips" com a Intel, a Micron Technology e a Nvidia Corp a subirem cerca de 1,5%.



A suportar o setor está também a Qualcomm, cujas ações valorizam mais de 7%, depois de a fabricante de "chips" ter previsto um lucro superior ao esperado pelos analistas, no quatro trimestre fiscal.



Em foco continua a temporada de resultados, com os dados recolhidos pela Reuters a mostrarem que três quartos das empresas do S&P500 apresentaram números acima das expectativas.



