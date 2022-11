Falta de contacto humano é o problema da inteligência artificial, diz Noam Chomsky

uma abordagem que treina inteligência artificial





Leia Também Margrethe Vestager: “Se o negócio for contra as regras, talvez devam fazê-lo noutro local” da mesma forma que o cérebro humano aprende.

Uma coisa é certa tanto para o linguista Noam Chomsky como para o cientista Gary Marcus: a inteligência artificial (IA) ainda não é capaz de entender a linguagem do ser humano. Tanto o linguista como o cientista pensam que esta não está a contribuir para o desenvolvimento da sociedade.Noam Chomsky até deu o benefício da dúvida e disse que nem tudo era mau. "O facto de eu poder estar aqui hoje é algo que eu considero positivo" disse o linguista, que se juntou ao palco principal da Web Summit, no último dia do evento, por videoconferência. "Mas não devia enganar as pessoas já que a IA não é capaz de entender a linguagem humana".O linguista explica que o objetivo principal, inicialmente, era usar a capacidade do IA para aprendermos algo de cognição, ou seja, como o cérebro humano pensa, mas esse objetivo foi substituído ao longo dos anos. Noam Chomsky criticou a inteligência artificial por recorrer muito a técnicas de estatística que fazem com que as características escolhidas sejam as mais frequentes, o que faz com que nem toda a gente esteja representada.Gary Marcus vai mais longe e diz que a IA seguiu um mau caminho ao se afastar da linguagem do ser humano. Segue uma base de dados que é até demasiado antiquada por se basear em comportamentos do ser humano até hoje. "Isto poderia perpetuar preconceitos como o racismo e machismo" acrescentou o cientista.A inteligência artificial pode ainda espoletar outros males menores, como fazer que as pessoas gastem muito dinheiro "com coisas desnecessárias ou que não funcionam", disse, ao dar o exemplo dos carros com autonomia da Tesla. "Estes não funcionam, estão a tentar desenvolvê-los há tanto tempo e ainda podem falhar", explicou Gary Marcus.Quando questionado sobre qual seria a melhor maneira de prosseguir e pôr a IA a trabalhar para as pessoas o cientista referiu que se devia envolver a inteligência artificial simbólica,Noam Chomsky concordou, mas acrescentou que também se tem que ter em conta os progressos já conquistados na área tecnológica e melhorar o nosso entendimento das nossas capacidades cognitivas.