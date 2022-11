Já arrancou a noite inaugural da Web Summit. Acompanhe aqui.

há 36 min. 17h24

Portas abertas. É o tiro de partida da Web Summit, edição 2022

As portas da Web Summit foram abertas às 16:00, como habitualmente todos os anos. A noite inaugural vai ter lugar apenas no palco da Altice Arena e nos arredores do pavilhão filas de multidão acumulam-se pelas ruas do Parque das Nações.



Entre os nomes fortes do dia, temos a primeira dama da Ucrânia, o CEO da Binance e o primeiro-ministro português.