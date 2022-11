Olena Zelenska: "A tecnologia pode ajudar em vez de destruir. Por isso ajudem-nos"

Leia Também Mulher de Presidente ucraniano na abertura da Web Summit em Lisboa

Longamente ovacionada antes e depois da sua intervenção no palco principal da Web Summit, na noite de abertura do evento, Olena Zelenska escolheu falar sobre todas as formas como a tecnologia está a impactar a guerra na Ucrânia, para o bem e para o mal."Não sou uma entendida em tecnologia, sou apenas uma utilizadora", começou por dizer, com uma voz que denotava algum nervosisimo. A primeira-dama da Ucrânia sublinhou que, ainda assim, a experiência do utilizador ainda valia alguma coisa e, para ela, podia servir para indicar que a tecnologia pode determinar o rumo dos acontecimentos. "A tecnologia move o mundo", frisou.Olena Zelenska lembrou que, do lado da Rússia, os avanços tecnológicos e a inovação estão a ser usados para aumentar o terror. "A destruição que vocês veem nos filmes de ficção científica está mais perto do que vocês pensam", indicou, mostrando vídeos de escombros de cidades ucrânianas, após ataques russos com mísseis e drones. "A Rússia põe a tecnologia ao serviço do terror."A mulher do presidente Zelesnky aproveitou também para chamar a atenção para as infraestruturas e centrais elétricas que têm sido alvos de constantes ataques. Sem eletricidade, não há inovação, lembrou, assegurando que está a ser feito investimento na segurança dos sistemas digitais do país.Contudo, a primeira-dama falou também dos benefícios da tecnologia e da forma que esta está a ajudar na guerra. Falou dos programas de saúde mental que está a desenvolver - e que quer disponíveis nos telemóveis de todos os ucranianos - e também das próteses que estão a ser usadas em civis afetados pelo conflito.Na conclusão da sua intervenção, Olena Zelenska deixou um apelo: "A tecnologia pode ajudar em vez de destruir. Por isso ajudem-nos".