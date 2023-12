Manchester United vende 25% do capital ao dono da INEOS

O Manchester United vendeu 25% do seu capital ao multimilionário Jim Ratcliffe, dono da INEOS, uma das maiores empresas químicas do mundo, anunciou neste domingo o clube em que atuam os futebolistas Diogo Dalot e Bruno Fernandes.Com este acordo, Ratcliffe vai injetar 330 milhões de euros no Manchester United, montante que será direcionado para investimentos em transferências de jogadores como na renovação de Old Trafford e outras infraestruturas, ficando o inglês responsável pelas operações desportivas.A família Glazer, proprietária do clube desde 2005, lançou em 2022 um processo de venda parcial ou total da sua participação no clube, que ficou agora encerrado, com o objetivo de manter o sucesso financeiro, mas, sobretudo, alcançar resultados desportivos.O Manchester United não vence a Premier League desde 2013, ano em que o lendário técnico escocês Alex Ferguson abandonou o clube.O acordo terá agora que passar pela aprovação da Premier League, processo que deverá demorar entre seis e oito semanas.