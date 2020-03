Corretoras online: Pode poupar centenas de euros

Ninguém muda de clube de futebol na vida. A menos que não seja um fervoroso adepto e não vibre com os jogos. Faz sentido. Questionável é continuar na mesma corretora anos a fio a pagar o dobro ou o triplo da concorrência, para negociar títulos na bolsa.



Aparentemente, o preço não é relevante para os investidores, se olharmos para os últimos dados da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No terceiro trimestre de 2019, a receção de ordens da bolsa, em Portugal, era dominada pelo BPI, com 15,3% de quota de mercado, seguido do Millennium bcp (13,7%). Os dois bancos estão, porém, muito longe de praticarem os valores mais baixos do mercado.



Como é hábito, comparámos o preçário de 18 bancos e corretoras online. As diferenças são significativas, sobretudo para um investidor muito ativo: 60 operações de bolsa por ano podem custar 376 euros ou... 1382. Ou seja, quase o quadruplo, consoante o intermediário.



O que mudou desde 2019



O fim da Orey iTrade marcou 2019. O Banco de Portugal revogou, em agosto, a autorização à Orey Financial, após o anúncio de que iria deixar a atividade financeira. Apesar da reduzida quota de mercado (0,3%, em 2018), e fora alguma degradação do serviço que possa ter ocorrido nos últimos tempos da corretora, a verdade é que oferecia um preçário competitivo: o quinto mais barato, em 2019. Em matéria de novidades, o Bankinter baixou de 15 para 10 euros a comissão mínima de transação em mercados estrangeiros. Uma redução que leva o banco espanhol a ter um dos custos de compra e venda mais competitivos. Contudo, devido aos restantes encargos, não consegue passar do meio da tabela. Millennium bcp e Montepio também cortaram alguns custos. Quanto à Caixa Geral de Depósitos, já permite negociar online noutros mercados, além da Euronext.



As mais baratas



A corretora "low cost" DeGiro faz jus ao nome e apresenta custos imbatíveis, sobretudo para quem transaciona muito nos mercados de capitais. Contudo, merece ressalvas importantes. Sendo uma intermediária sediada na Holanda e com um modelo de negócio particular, investir através da DeGiro não é exatamente igual a transacionar títulos através de um corretora nacional. A sua plataforma é relativamente simples e não fornece muitos serviços adicionais, por exemplo, o acesso a relatórios de "research". A relevância destes elementos é, porém, subjetiva, e varia de cliente para cliente. Não é isso que está em causa na nossa análise.



Questão mais pertinente é a liquidez dos investidores. Ou seja, como a DeGiro não tem licença bancária e não pode constituir depósitos, o dinheiro dos clientes (seja o que entregam ou o que resulta das transações) é aplicado em fundos do mercado monetário, que não têm capital garantido. Em teoria, o nível de risco é reduzido. Mas as baixas taxas de retorno dos ativos com menos risco levaram os fundos a exibir retornos negativos.



Em resposta a esta situação, comprovámos que a DeGiro está a pagar compensações aos investidores para ressarci-los das perdas sofridas. A corretora frisa, no entanto, que "não é obrigada a fazê-lo, e poderá alterar ou cancelar a compensação a qualquer momento". Razão pela qual as condições e o serviço desta corretora não são comparáveis com as restantes, e não é a nossa Escolha Acertada.



Outro ponto a assinalar: os contratos são regidos pela lei holandesa. Em caso de diferendo, o investidor terá de recorrer às instâncias de resolução de litígios daquele país. O esquema de proteção também tem uma cobertura inferior ao nacional (20 mil euros contra 25 mil no Sistema de Indemnização aos Investidores nacional). Por último, a corretora faz empréstimos das ações na conta dos clientes para vendas a descoberto. Isso não acontece se optar pelo preçário Custody.





1382 Euros por ano É quanto custa fazer 60 operações e manter uma carteira no NB Net.

Nada nos garante que, no futuro, não haja mudanças na forma como a DeGiro funciona, desaparecendo as condicionantes que mencionámos. A alemã Flatex anunciou, em dezembro, a compra da empresa de investimentos holandesa, que deve ficar concluída no segundo trimestre deste ano. Com a licença bancária alemã, o Flatex Bank pode formar a espinha dorsal regulatória da Flatex e da DeGiro. Segundo o comunicado da empresa alemã, o objetivo é transformá-las na maior corretora online europeia. Até lá, se tudo correr bem, o investidor beneficia de um serviço de execução de ordens a preços imbatíveis. Mas, em caso de dificuldades nos mercados, e se a DeGiro enfrentar problemas, estará menos protegido.



Se prefere jogar pelo seguro, a GoBulling, do Banco Carregosa, é a melhor opção e a nossa Escolha Acertada para transacionar na bolsa, em particular através da parceria que negociámos para os nossos subscritores. O preçário Pro permite aceder a um número maior de mercados e de instrumentos financeiros do que o preçário "web".



O diabo está nos detalhes



Antes de mudar de corretora, analise os preçários com atenção. Por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos cobra uma comissão de 6 euros por uma ordem alterada, não efetuada ou cancelada nos mercados fora da plataforma Euronext.



Se a sua estratégia de negociação o leva a emitir ordens que muitas vezes não são executadas (como ordens com limite de preço distante do preço de mercado), deve evitar uma regra como esta.



Outro exemplo são os custos definidos por linha de negócio, como sucede no preçário "web" do Banco Carregosa. Em ativos pouco negociados e/ou ordens de grande dimensão, a operação pode exigir várias transações, tendo cada uma o seu custo.



Por outro lado, há corretoras que reduzem os custos de negociação, se os clientes ultrapassarem um certo número ou valor em comissões. É o caso do Banco Best, que tem um "acelerador de bolsa". A comissão de transação é reduzida após 20 ordens num único mês.



Recorde-se: permanecer numa corretora com custos elevados reduz os ganhos dos seus investimentos.