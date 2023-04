Certificados de reforma: “PPR do Estado” leva rombo

Em 2022, os Certificados de Reforma foram bastante penalizados com a queda das ações e das obrigações, perdendo mais do que a média dos fundos PPR e de pensões. É a aplicação para a reforma com menor liquidez.



Criado em 2008, o Regime Público de Capitalização (RPC) é um plano complementar de adesão individual e voluntária, que permite efetuar contribuições adicionais ao longo da vida ativa do aderente. Estas contribuições são convertidas em unidades de participação do Fundo dos Certificados de Reforma (FCR) e capitalizadas numa conta em seu nome. O valor acumulado corresponde à soma do número de Certificados

