Fundos e ETF: Investir na Turquia?

A inflação é uma preocupação global, mas tem sido particularmente problemática na Turquia. No final do ano passado atingiu os 64%. Ao contrário da teoria económica, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, considera que são as taxas de juro elevadas a provocar inflação e não hesita em pressionar o banco central turco para cortar taxas, ao contrário do que foi feito no resto do mundo.



Esta polí...