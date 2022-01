IMT, a quanto obrigas?

Entre a vasta panóplia de encargos a que está sujeito quem compra casa, o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) é, em muitos casos, a parcela que mais pesa na fatura. Se não, vejamos: num imóvel com um custo de 200 mil euros, o IMT devido é de 4912,81 euros. Este valor é apurado com base, não só, no preço do imóvel e na taxa que lhe é aplicada (entre 1 e 8%), mas també

