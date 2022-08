Noruega, outra Europa

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A situação financeira da Noruega é invejável. A dívida pública era de 43,2% do PIB no final de 2021 (contra 69,1% na Alemanha e 95,6% no conjunto da Zona Euro). Acresce o fundo de pensões da Noruega – "Government Pension Fund Global" –, o maior fundo soberano do planeta, com ativos na ordem dos 1,2 biliões de euros, ou seja, mais do triplo do PIB norueguês. Face a estes números, o "rating" máximo de AAA é...