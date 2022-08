Segurança procura-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quem nunca temeu os perigos de navegar na internet que atire a primeira tecla. Se é um dos corajosos que permanecem com o teclado intacto, saiba que as malícias do mundo cibernético não acontecem só aos outros e que a próxima vítima pode ser o caro leitor. Na sequência dos ataques informáticos a empresas nacionais de diversos setores, como a Vodafone, o grupo Impresa, os laboratórios Germano de Sousa e o grupo Sonae, os portugueses ...